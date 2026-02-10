Магистрант ПИУ РАНХиГС награждён Благодарственным письмом gредседателя Саратовской областной Думы

9 февраля в рамках празднования Дня российской науки в Саратовской областной Думе прошла встреча депутатов с молодыми учёными ведущих вузов региона.

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС представил магистрант Валерий Нечаев, который был награждён Благодарственным письмом gредседателя Саратовской областной Думы за высокие достижения в науке Саратовской области.

В ходе мероприятия в парламентском центре участники обсудили передовые наработки саратовских учёных. Депутаты предложили меры по развитию научно-исследовательской деятельности в регионе.

Магистрант ПИУ РАНХиГС Валерий Нечаев рассказал депутатам о своих научных интересах: экономической социологии, поведенческой экономике, трудовом поведении молодёжи, а также о теме своей текущей научной работы – развитие малых и средних городов. На реализацию своего проекта «Научно-исследовательская форсайт-лаборатория «Развивавай(ся)»» Валерий получил грантовую поддержку «Росмолодёжь.Гранты».

«Всегда приятно, когда результаты твоей работы не пропадают зря и находят признание в обществе. Я глубоко убежден, что не был бы отмечен сегодня, если бы не поддержка преподавателей Института, которые на протяжении всего жизненного и профессионального продолжают наставлять меня», – поделился Валерий.