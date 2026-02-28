Депутат Вячеслав Калинин принял участие в записи программы Павла Гусева на ОТР

Депутат Саратовской областной Думы (руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин, по приглашению главного редактора «Московского Комсомольца», ведущего программы «Клуб главных редакторов» на Телеканале ОТР Павла Гусева, принял участие в записи нового выпуска его авторской программы.

Программа «Клуб главных редакторов» выйдет в эфир в ближайшие выходные на Общественном телевидении России.

«Обсудили важную тему – терроризм и всё, что сопутствует этой беде нашего времени. Такие вопросы нужно обсуждать, чтобы жители нашей страны понимали, что они находятся под защитой государства, которое делает всё возможное для обеспечения безопасности граждан», — подчеркнул Вячеслав Калинин.