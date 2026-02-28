С начала года 75 многодетных семей оформили региональный маткапитал в 138 тысяч

В области продолжает действовать программа поддержки многодетных.

При рождении третьего или последующего ребенка семья может рассчитывать на региональный материнский капитал. Размер выплаты в 2026 году составляет более 138 тысяч рублей.

По инициативе губернатора Романа Бусаргина программу продлили до 2030 года. Всего с 2012 года сертификаты получили свыше 18 тысяч семей. Средства можно направить на жилье, образование детей, газификацию, ремонт и другие цели.

Самым популярным направлением остается образование — его в этом году выбрали 35 семей. Еще 25 семей планируют улучшить жилищные условия, 14 — провести ремонт. Подать заявление можно через Госуслуги, МФЦ или соцзащиту.

Ольга Сергеева