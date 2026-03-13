Депутата Андрея Рыжкова исключают из «Единой России» после проверки на коррупцию

Депутата районного Собрания могут исключить из «Единой России» после скандала с сокрытием имущества.

История с лишением депутатского мандата Андрея Рыжкова в Балашовском районе получила продолжение. Местный политсовет партии «Единая Россия» рассмотрел вопрос об исключении экс-депутата из своих рядов. Поводом стали подтвержденные факты нарушения антикоррупционного законодательства.

Как выяснилось в ходе проверки, Рыжков подавал декларацию о доходах, скрыв принадлежащий супруге земельный участок и семь банковских счетов, оформленных на жену. Также он не указал факты пользования недвижимостью, включая квартиру в центре Балашова.

На заседании местного политсовета пришли к выводу, что действия Рыжкова порочат честь партии и подрывают доверие к ее участникам. Члены совета единогласно поддержали инициативу об исключении. Окончательное решение примет региональный политсовет, куда уже направлены соответствующие документы.

Секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Алехин прокомментировал ситуацию:

— Сегодня было принято решение о лишении депутатских полномочий Рыжкова по итогам проверки на коррупционную составляющую. Представители первичных отделений „Единой России“ в Балашове в связи с этим поставили вопрос об исключении Рыжкова из партии за дискредитирующие действия. Члены местного политического совета разделяют позицию однопартийцев и были едины в поддержке инициативы коллег. Соответствующее решение местное отделение направило в президиум регионального политсовета для утверждения. Сегодня приоритеты работы „Единой России“ — интересы жителей, а не попытки личного обогащения, как это было у Рыжкова. Поэтому исключение его из партии — это отстаивать интересы людей, а не обманывать их ради личной выгоды.

Ольга Сергеева