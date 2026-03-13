Энергообъекты «Т Плюс» Саратовской области готовы к весеннему паводку

Саратовский филиал «Т Плюс» реализует программу безопасного пропуска паводка в Саратове, Балакове и Энгельсе.

Она обеспечит надёжное теплоснабжениежителей городов и стабильное производство электрической энергии во время прихода «большой воды».

В химических цехах ТЭЦ и ГРЭС «Т Плюс» сформироваладополнительный запас реагентов. Во время паводка речная вода, которая используется в работе станционных котлов ипри подготовке теплоносителя для систем теплоснабжения, существенно загрязняется. Химреагенты очистят воду от посторонних примесей.

Для оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций, которые могут быть спровоцированы весенними талыми водами, Саратовский филиал «Т Плюс» организовал круглосуточное дежурство ремонтных бригад.

На теплосетевой инфраструктуре специалисты компании проверяют тепловые камеры, шахты подъёма и опускатрубопроводов. В случае их затопления энергетикиоткачивают талую воду, чтобы она не снижала качество услуг и не приводила к преждевременному износу коммуникаций.

Кроме того, на период паводка организовано взаимодействие с силами МЧС и профильными подразделениями местных органов власти.