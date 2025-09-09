Депутатам облдумы саратовцы жалуются на управляющие компании

Сегодня, 9 сентября, состоялись заседания двух комитетов Саратовской областной Думы.

На повестке комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики — законопроект об увеличении в 1,5 раза максимального размера компенсационной выплаты на газификацию. Воспользоваться ею в Саратовской области могут 12 льготных категорий граждан.

В спектре внимания ситуация с ростом жалоб на деятельность управляющих организаций. Депутаты призвали Госжилинспекцию расширить практику рабочих совещаний с органами местного самоуправления по вопросам эффективности реализации переданных им полномочий в сфере жилищного контроля.

В Саратовской области планируют установить максимальную ставку налога на игорный бизнес и скорректировать дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на бензин, дизель и моторные масла. Вопросы рассмотрел комитет по бюджету, налогам и собственности.

Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.