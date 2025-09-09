Роман Бусаргин: На закупку лекарств для льготников выделено свыше 5 млрд рублей

В этом году на закупку лекарств для льготников выделено свыше 5 млрд рублей с учетом средств федерального и областного бюджетов.

Ежегодно увеличивали объемы финансирования в среднем на 30%:

— 2022 год — 2,69 млрд рублей;

— 2023 год — 3,26 млрд рублей;

— 2024 год — 4,35 млрд рублей;

— 2025 год — 5,042 млрд рублей.

Вопросы, связанные с обеспечением наших жителей необходимыми препаратами, находятся на постоянном контроле в зоне прямой ответственности главных врачей больниц и руководства министерства здравоохранения. Обсудили существующие механизмы совершенствования процесса выдачи медикаментов.

Помимо кратного увеличения финансирования на это направление, принят ряд решений по модернизации системы льготного обеспечения жителей Саратовской области препаратами. В учреждениях внедряется автоматизированная система, которая разработана для того, чтобы упорядочить процесс выдачи бесплатных лекарств и сделать его более эффективным и удобным для граждан.

Кроме того, заявки на закупку необходимых лекарств в медицинских организациях начали формировать заранее, соответственно, аукционы также стали проводить раньше. Таким образом, формируется определённый запас препаратов.

В Саратовской области право на бесплатные лекарства имеют 324,3 тысячи человек. Сейчас в больницах уже приступили к формированию заявок на следующий год.