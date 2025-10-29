Депутаты Энгельса поддержали важные решения

Сегодня депутаты городского Совета поддержали несколько важных решений.

Одно из них касается расширения принятой в сентябре этого года меры социальной поддержки граждан за счет средств местного бюджета в форме компенсации части расходов на кадастровые работы при оформлении индивидуального жилого строения.

С целью охвата более широкого круга граждан воспользоваться ей теперь смогут не только граждане, впервые поставившие на кадастровый учет свои жилые дома, но и те, кто произвел реконструкцию ранее поставленного на кадастровый учет строения и осуществил кадастровый учет изменения сведений об объекте недвижимости. Оформить реконструкцию и получить меру поддержки можно до конца текущего года.

— Также хотелось бы сделать акцент на еще одной нашей инициативе, которая получила поддержку, — выделение финансирования на обустройство муниципального катка на центральной площади города. Впервые за долгое время каток снова станет бесплатным для всех жителей! Оборудовать его планируем уже этой зимой при наступлении соответствующих температур, — сообщил глава района Максим Леонов.