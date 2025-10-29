В Саратовской области разработают комплексную программу помощи детям с аутизмом

Министр труда и соцзащиты Саратовской области Денис Давыдов подвел итоги работы реабилитационных учреждений за 9 месяцев.

С 2025 года в регионе меняется подход к поддержке людей с инвалидностью — акцент смещается на комплексную реабилитацию в рамках поэтапного перехода, который завершится к 2030 году.

Особое внимание уделяется развитию помощи людям с расстройствами аутистического спектра (РАС): область вошла в пятерку пилотных регионов по созданию системы сопровождения таких семей.

Работа ведется при поддержке социально ориентированных НКО. С начала года реабилитацию прошли около 19 тысяч человек, приоритет отдается участникам СВО и их близким.

