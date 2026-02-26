Депутаты Энгельсского района поддержали инициативы по благоустройству и безопасности

На снос аварийного жилья и ремонт участковых пунктов в Энгельсе выделены миллионы рублей.

На прошедшем заседании Собрания депутатов Энгельсского муниципального района народные избранники одобрили ряд ключевых поправок в бюджет, предложенных местной администрацией.

Средства будут направлены на расчистку городских территорий, поддержку правоохранителей и развитие коммунальной инфраструктуры.

Одним из главных вопросов повестки стало финансирование работ по демонтажу ветхого и аварийного жилья.

Как отметил глава района Максим Леонов, после сноса домов перед муниципалитетом стоит задача оперативно освобождать участки от остатков коммуникаций и мусора. Это необходимо для дальнейшего развития городского пространства. В текущем году при поддержке губернатора Романа Бусаргина Энгельс уже получил дополнительные 12 миллионов рублей на эти цели. Депутаты, в свою очередь, закрепили решение, выделив из местного бюджета еще 4,5 миллиона рублей на демонтажные работы.

Еще одно важное решение касается обеспечения правопорядка. Администрация совместно с руководством МУ МВД РФ «Энгельсское» в лице Евгения Летунова проведет ремонт в помещениях участковых пунктов полиции. Ранее глава района посетил действующие опорные пункты и лично оценил их неудовлетворительное состояние. Выделенные средства позволят привести помещения в порядок, что создаст достойные условия как для работы самих сотрудников, так и для комфорта граждан, обращающихся за помощью.

Кроме того, депутаты поддержали развитие нового муниципального учреждения — «Дирекции кладбищ», созданного в прошлом году. Для того чтобы учреждение могло качественно содержать городские некрополи, было принято решение выделить средства на приобретение специализированной техники.

Глава района выразил благодарность депутатскому корпусу за конструктивную работу.

«Несмотря на непростые экономические условия, мы совместно находим возможность и изыскиваем дополнительные средства на развитие важных направлений Энгельсского района», — подчеркнул Леонов.

Ольга Сергеева