Настоятель храма из Духовницкого района организовал детскую хоккейную команду

В эфире программы «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда в Саратове» настоятель храма Святого Пророка Илии в Духовницком районе отец Евгений Растопшин рассказал, как в его жизни соединились вера и спорт.

Священнослужитель одновременно является тренером детской хоккейной команды «ВОЛГА», созданной в рамках грантового проекта по развитию дворового хоккея в районе. По его словам, спорт сопровождает его всю жизнь.

«Я профессиональный спортсмен, в молодости был конькобежцем, мастер спорта. По некоторым обстоятельствам не получилось реализоваться полностью, как хотелось бы. Но спорт остаётся в моей жизни приоритетом», — отметил он.

Отец Евгений подчеркнул, что физическая подготовка помогает и в служении.

«Если бы не спорт, я бы, наверное, служить не смог. Это очень тяжело. Как говорят святые отцы, молитва — это самый тяжёлый труд», — сказал он.

Идея создания хоккейной команды в Духовницком районе появилась благодаря президенту фонда «Волжский путь» Виктории Бородянской. Именно она предложила Растопшину возглавить команду.

«С хоккеем я знаком. Четыре года был в клубе ЦСКА, база была общая, пересекались на сборах, общались. Интересная была жизнь», — рассказал тренер.

Подготовила Ольга Сергеева