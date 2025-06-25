Депутаты ГД высказались за расширение перечня оснований для лишения гражданства

Законопроект о расширении перечня оснований для лишения мигрантов приобретенного гражданства РФ получил поддержку всех уполномоченных органов.

Об этом сообщила заместитель председателя ГД Ирина Яровая на пленарном заседании.

«Таким образом, мы вышли на абсолютно гармонизированную, стройную логику в принятии дополнительных решений по защите интересов национальной безопасности и, — очень важно, — повышение статуса гражданства», — подчеркнула Ирина Яровая.

Она также напомнила, что основанием для лишения приобретенного российского гражданства уже является совершение опасных преступлений против личности (ст. 24 ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ). Об этом сообщили в Госдуме.