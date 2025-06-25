Расим Кузяхметов: На мемориал воинам-мусульманам занесено 120 имен

22 июня 2025 года, в День памяти и скорби, мы открыли мемориал, посвященный воинам-мусульманам, защищавшим Родину и отдавшим за нее свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

Памятная доска установлена у главных ворот мусульманского татарского кладбища на Соколовой горе города Саратова. На стенд внесены имена 120 человек, все они захоронены на этом месте. Работа с архивными данными продолжается и скоро список будет дополнен.

В церемонии открытия приняли участие жители и гости Саратова, потомки героев ВОВ, представители различных конфессий и национальностей.

С приветственным словом выступил заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Тимофей Лещенко, а также было зачитано письмо исполняющего обязанности председателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова, который отметил значимость сохранения памяти о защитниках Родины.

Инициатором создания мемориала выступил благотворителный фонд «Юмарт» при ДУМСО. Членам его Совета Рашиду Муляеву и Рафаэлю Абдрашитову вручил благодарственные письма от имени председателя ДУМ РФ, муфтия шейха Равиля-хазрата Гайнутдина.

Мы прочитали аяты Священного Корана и сделали дуа за погибших воинов.

Я признателен всем, кто внес вклад в создание мемориала, который является не просто памятником, а данью глубочайшего уважения и благодарности за великий подвиг нашим предкам.