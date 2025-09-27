Депутаты областной думы провели субботник в саратовском сквере

Региональные парламентарии во главе со спикером Алексеем Антоновым 27 сентября организовали субботник в Радищевском саду.

К благоустройству территории присоединились работники аппарата думы, члены Общественного совета и активисты региональной программы «Наши герои».

Мероприятие состоялось в рамках месячника по наведению порядка, инициированного губернатором Романом Бусаргиным.

Как подчеркнул Алексей Антонов, такая работа является вкладом в чистоту города и объединяет людей, многие из которых пришли на субботник целыми семьями.

Ольга Сергеева