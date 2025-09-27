В ходе СВО геройски погиб саратовец Николай Горохов из Калининского района

Находясь в зоне специальной военной операции, погиб уроженец Калининского района Николай Горохов.

Печальное известие подтвердил глава районной администрации Валерий Лазарев.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 29 сентября. В 12:00 в храме святой равноапостольной княгини Ольги пройдет панихида, после которой траурная процессия проследует на Новое кладбище Калининска для захоронения.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и глава района выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего солдата.

Ольга Сергеева