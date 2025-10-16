Депутаты облдумы хотят отменить саратовский концерт певцов Агутина и Варум

Запланированный на февраль концерт дуэта Агутин-Варум в саратовском ЛДС «Кристалл» оказался в центре скандала.

Инициатором отмены выступил депутат областной думы Роман Грибов, который на заседании комитета по культуре потребовал запретить выступление, сославшись на нелояльную, по его мнению, позицию артистов по отношению к СВО.

Его поддержал депутат Дмитрий Пьяных, призвав активнее вести работу с молодежью, чтобы минимизировать ее интерес к творчеству таких исполнителей. Таким образом, культурное событие перевелось в политическую плоскость.

Ольга Сергеева