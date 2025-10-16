В Саратове продают мусорный полигон за 130 млн

В Гагаринском районе Саратова инициированы электронные торги по реализации объекта размещения твердых коммунальных отходов.

Выставляемый на продажу полигон расположен на городской окраине, в километре от поселка Зоринский.

В состав лота включен земельный участок общей площадью 5 гектаров, а также объекты инфраструктуры: гараж, складские помещения, инженерные сети, пожарный водоем и участок дорожного полотна длиной 150 метров.

Начальная цена имущественного комплекса установлена в размере 130 миллионов рублей.

Ольга Сергеева