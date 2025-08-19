Депутаты облдумы изучили поддержку студенческих семей вузами

Сегодня, 19 августа, в областной Думе состоялись заседания трех комитетов.

В двух муниципалитетах Саратовской области предложили привести к норме нагрузку на мировых судей. Для этого потребуется перераспределить судебные участки между Красноармейским муниципальным районом и Гагаринским районом Саратова в пользу последнего.

Выездное заседание комитета по социальной политике принял Политех. Депутаты изучили, как саратовские вузы развивают систему поддержки студенческих семей.

Рассмотрен проект изменений в бюджет Саратовской области на 2025 год, а также несколько других проектов законов и постановлений: проект поправок в закон о патентной системе налогообложения пройдет процедуру оценки регулирующего воздействия и законопроект о развитии креативных индустрий рассмотрят на внеочередном заседании Саратовской областной Думы.

Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.