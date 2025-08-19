Мусульманки Озинского района приняли участие в благотворительном марафоне

В районном Доме культуры Озинского района состоялась масштабная благотворительная акция «И зазвучат другие песни».

Акция была организована в поддержку участников специальной военной операции. В мероприятии приняли участие активистки местной мусульманской общины. Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

В ходе встречи звучали слова поддержки в адрес военнослужащих, исполнялись патриотические песни и стихи. С напутственным словом к собравшимся обратились матери воинов, погибших во время СВО.

В результате проведенного марафона было собрано более полумиллиона рублей. На средства, собранные активистками мусульманской общины, были приобретены необходимые для военнослужащих предметы, такие как сети (3 шт.), бензопила (1 шт.), огнетушители-шары (4 шт.) и влажные салфетки (2 коробки).

Напомним, мусульманская община Озинского района регулярно оказывает поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей. Эта помощь отличается взаимообменом добрыми делами. Так, матери и жены бойцов СВО, заметив на прошедших встречах в Соборной мечети Озинок, что напольные покрытия одной из классных комнат нуждаются в замене, приобрели новые ковры. Примечательно, что в акции приняли участие не только мусульмане, но и представители других конфессий.