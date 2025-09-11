Депутаты облдумы обсудили меры поддержки многодетных семей

Демографическую ситуацию обсудили в рамках Правительственного часа на 62 заседании Саратовской областной Думы.

Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

В регионе проживает 246 тыс. семей, в которых воспитывается свыше 433 тыс. детей. Каждая десятая семья — многодетная.

Мнением о существующих мерах поддержки и работе в этом направлении поделились представители фракций облдумы.

Дмитрий Пьяных:

— Вопрос демографии на сегодняшний день самый актуальный в повестке нашей партии. Россия – это страна многодетных семей.

Андрей Еремин:

— Это игра вдолгую, мы все прекрасно понимаем, что ситуация быстро не изменится, но хочу отметить, что она начинает стабилизироваться.

Денис Буланов:

— Надо расширять меры поддержки, обращаться к федеральному центру, необходимо убирать критерии нуждаемости.

Артем Чеботарев:

— Сегодня один из серьезных элементов, которые могут повлиять кардинально и сильно, – это создание правильного образа семьи.