Депутаты облдумы обсудили меры поддержки многодетных семей

Демографическую ситуацию обсудили в рамках Правительственного часа на 62 заседании Саратовской областной Думы.
Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.
В регионе проживает 246 тыс. семей, в которых воспитывается свыше 433 тыс. детей. Каждая десятая семья — многодетная.
Мнением о существующих мерах поддержки и работе в этом направлении поделились представители фракций облдумы.
Дмитрий Пьяных:
— Вопрос демографии на сегодняшний день самый актуальный в повестке нашей партии. Россия – это страна многодетных семей.
Андрей Еремин:
— Это игра вдолгую, мы все прекрасно понимаем, что ситуация быстро не изменится, но хочу отметить, что она начинает стабилизироваться.
Денис Буланов:
— Надо расширять меры поддержки, обращаться к федеральному центру, необходимо убирать критерии нуждаемости.
Артем Чеботарев:
— Сегодня один из серьезных элементов, которые могут повлиять кардинально и сильно, – это создание правильного образа семьи.