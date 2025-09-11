В регионе завершается дорожный ремонт

Всего 5% от запланированных работ осталось завершить дорожникам в населённых пунктах области.

Об этом сообщает Министерство дорожного хозяйства региона.

На данный момент дорожники выполнили 95% от общего объема работ, запланированных на 2025 год в рамках региональной программы ремонта дорог в сельских населенных пунктах. 24 района закончили ремонт объектов полностью. По области предстоит завершить 87 (из 858-ми) в 13 районах.

В лидерах на этой неделе три района. Озинскому району осталось завершить три объекта, а Перелюбский район ждет строительного контроля и заканчивает работы по исправлению профиля с добавлением щебня в пер. Мирном в с. Перелюб. Красноармейскому району осталось отремонтировать шесть объектов, общая протяженность всех объектов в этом районе — 8,2 км.

В Красноармейском районе дорожное покрытие обновили сразу в нескольких селах. В с. Гусево на улице Школьной от дома № 2 до дома № 10 выполнили работы по устройству асфальтобетонного покрытия, дорога ведет к ФАПу, а дальше по этой улице расположена школа. В с. Первомайское отремонтировали два участка дороги: по улице Мостовой (от дома № 1 до дома № 12) и улице Первомайской.

Исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства области Федор Котельников отметил:

— Всего в рамках региональной программы по ремонту дорог в сельских поселениях в 2025 году выделено 1,4 миллиарда рублей из областного бюджета. Глава региона Роман Бусаргин всегда внимательно относится ко всем просьбам жителей, когда посещает тот или иной район, особое внимание губернатор обращает на дороги и их состояние.