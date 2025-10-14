Депутаты облдумы обсудят отсутствие местных яблок в саратовских торговых сетях

На заседании комитета по аграрным вопросам Саратовской областной думы 14 октября обсуждались проблемы местных садоводов.

Замминистра сельского хозяйства Игорь Гриднев сообщил, что значительная часть местной продукции поставляется в Москву, Сибирь и северные регионы, при этом саратовские производители яблок сталкиваются с трудностями при входе в местные региональные торговые сети.

Чиновник отметил, что сети часто возвращают до 90% местных яблок из-за их быстрой порчи и не стремятся к долгосрочному сотрудничеству с садоводами, хотя при этом полностью закупают производимые в области соки.

Председатель облдумы Алексей Антонов назвал такую ситуацию «искусственной преградой» для местных производителей, выразив удивление, что саратовские яблоки продаются в соседних регионах, но не в самой области. Комитет планирует вернуться к этому вопросу в декабре.

Так, например, сеть «Пятерочка» регулярно торгует яблоками из Кабардино-Балкарии, но вот хвалынских яблок здесь нет.

Наталья Мерайеф