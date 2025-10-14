В Саратовской области открывается сезон охоты на куницу, норку и хоря

С 15 октября 2025 года на территории Саратовской области открывается сезон охоты на пушных зверей. Разрешается добыча куницы (лесной и каменной), американской норки и лесного хоря.

Охотничий сезон продлится до 15 февраля 2026 года. Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов необходимо обратиться через Портал госуслуг, отправить заявление почтой или лично посетить комитет охотничьего хозяйства и рыболовства по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, д. 45/51, строение 1.

Охотникам следует соблюдать установленные сроки и правила добычи пушных зверей, а также нормы природоохранного законодательства.

Алена Орешкина