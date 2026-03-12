Депутаты облдумы почтили память погибших на СВО саратовцев

В саратовском Парке Победы сегодня состоялась церемония занесения имен военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Вместе с родственниками бойцов на Соколовой горе были депутаты Саратовской областной Думы во главе с Председателем Алексеем Антоновым. Они возложили цветы к мемориалу и почтили память ушедших минутой молчания.

«Сегодня в рамках специальной военной операции бойцы совершают подвиг, решают боевые задачи, борются за будущее нашей страны. Мы уверены – победа будет за нами. Имена павших воинов сохраним навсегда», – подчеркнул Алексей Антонов.

Об этом сообщает Саратовская областная Дума.