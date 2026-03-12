В колбасе саратовского комбината «Дубки» нашли опасные листерии

Арбитражный суд Саратовской области вынес решение о привлечении ООО «Комбинат «Дубки» к административной ответственности.

Основанием для разбирательства послужило обращение регионального управления Россельхознадзора.

Причиной иска стало выявление опасной продукции. В ходе лабораторных исследований, проведенных в Тверской области в июне-июле 2025 года, в партии колбасы «Докторская» (ТМ «Вишневый дым») производства «Дубков» были обнаружены бактерии рода листерий, которые являются опасными для человека.

Установлено, что мясная продукция объемом 14 тонн была изготовлена в конце апреля 2025 года. Изначально на неё был оформлен ветеринарный сертификат, однако 4 июня он был аннулирован Россельхознадзором по Саратовской и Самарской областям именно по причине наличия патогенных микроорганизмов.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что оборот такой продукции является прямым нарушением ветеринарных норм. По решению суда комбинат оштрафован на 30 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

Ольга Сергеева