Депутаты облдумы подчеркнули значимость инициатив по созданию в Саратове новых скверов

В Саратове реализуются проекты по созданию новых скверов.

Значимость таких инициатив подчеркнули депутаты Саратовской областной Думы от фракции «Единая Россия».

«В этом году в Заводском районе Саратова, как и по всему городу, стартовал депутатский проект председателя Государственной Думы Вячеслава Володина по созданию новых парков и скверов. Один из таких скверов появится на улице Кленовой», — сообщил депутат Дмитрий Лыгин. По его словам, новую зеленую зону создадут в новом микрорайоне с многоэтажной застройкой по просьбам жителей, которые хотели получить место для отдыха на свежем воздухе.

Депутат отметил, что работы ведутся по графику, и выразил надежду на скорое открытие нового общественного пространства.

Еще один пример преображения — сквер на улице Прессовая в Заводском районе.

Депутат Евгений Ковалев рассказал, что на месте бывших аварийных домов и заброшенных участков появится общественное пространство для жителей микрорайона Пролетарский: «Реализация второго этапа благоустройства на финальной стадии. Установлено спортивное и игровое оборудование, высажены деревья, идёт укладка резинового покрытия. Важно, что сквер будет обслуживать муниципальное предприятие, контроль за содержанием и уходом за территорией останется у города».

Особое внимание депутат уделил формированию доступной среды: «При благоустройстве учтены вопросы доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья: установлено освещение, уложена тактильная плитка, оборудованы заниженные съезды. В санитарном блоке предусмотрено помещение для маломобильных граждан — оно будет открыто после завершения всех работ, ближе к сдаче сквера в эксплуатацию, чтобы сохранить имущество в целости».

Ковалев подчеркнул важность открытости процесса благоустройства и взаимодействия с местными жителями. По его словам, информация о ходе работ публикуется, подрядчик находится на связи, что позволяет людям видеть реальный результат.

«Такие проекты меняют не только облик района, но и настроение. Благоустроенные общественные пространства — это всегда про качество жизни, про уважение к людям и про город, который развивается для жителей», — заключил депутат.