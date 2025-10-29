Депутаты облдумы следят за прохождением отопительного сезона в Саратовской области

Депутаты Саратовской областной Думы от фракции «Единая Россия» мониторят ситуацию с отоплением в своих избирательных округах, используя обратную связь с населением для оперативного выявления проблем.

О своей работе с обращениями жителей рассказала Елена Стифорова, депутат по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 7.

«Подключение более чем 40 объектов соцсферы провели в срок, этот вопрос был проработан до мелочей. Что касается многоквартирных домов, а их в округе более 400, то поступающие жалобы чаще связаны с завоздушиванием системы и недоработками со стороны управляющих компаний», — поделилась депутат.

Она также подчеркнула, что следит за ходом устранения повреждений на сетях «Т Плюс».

«Надеюсь, что аварии, из-за которой сегодня без горячей воды и отопления остаются в том числе и жители Ленинского района, будут устранены в кратчайшие сроки», – подчеркнула Стифорова.

Роман Чуйченко рассказал, что ранее в поселке Приволжский Энгельсского района была выявлена проблема с поступлением тепла.

«В оперативном режиме совместно с профильными специалистами местной администрации было установлено, что на сетях компании «Теплоресурс» произошла аварийная ситуация. Сейчас она устранена, подача тепла на все объекты производится в полном объеме», — сообщил депутат.

Гагик Киракосян подчеркнул, что депутатский контроль за прохождением отопительного периода продолжится.

«Органы власти, управляющие компании и теплоснабжающие организации должны неукоснительно соблюдать законодательство и выполнять обязательства перед жителями. Слежу за ситуацией в своем округе. Тепло подается во все дома и соцобьекты бесперебойно. Но зима долгая, и вопросы с теплоподачей не останутся без внимания», — подчеркнул Киракосян.