В Балакове за смерть маленькой девочки во сне ответит ее мать

В городе Балаково перед судом предстанет 27-летняя местная жительница, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

По версии прокуратуры, в ночь со 2 на 3 апреля женщина уснула в одной кровати с малолетней дочерью. Во время сна девочка перевернулась на живот, что привело к закрытию дыхательных отверстий мягкой поверхностью и последующей механической асфиксии.

Надзорный орган считает, что мать не приняла необходимых мер для безопасного ограничения подвижности ребенка. Уголовное дело уже передано в Балаковский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Ольга Сергеева