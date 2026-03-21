Депутаты отметили отражение запросов участников СВО в народной программе «ЕР» 

Депутаты Саратовской областной Думы от фракции «Единая Россия» примут участие в формировании и воплощении обновленной Народной программы, а также продолжат личный контроль за реализацией ее направлений в своих избирательных округах.

Итоги пятилетней реализации программы в Саратовской области подвели сегодня, 21 марта, на отчетно-программном форуме «Есть результат».

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов отметил, что входящие во фракцию «Единой России» парламентарии принимали непосредственное участие в реализации программы, лично выезжая на объекты в своих избирательных округах и контролируя ход работ вместе с местными жителями.

«Народная программа будет продолжена и сохранит все направления, актуальные для Саратовской области. Формирование нового документа уже идет. Вместе со всеми однопартийцами будем участвовать в его наполнении и последующей реализации», — сказал спикер.

Особое внимание депутаты уделили вопросам, актуальным для участников специальной военной операции. Депутат, Герой России Александр Янклович поблагодарил «Единую Россию» за системную работу по интеграции участников спецоперации в мирную жизнь, а также акцентировал внимание на необходимости дальнейшего совершенствования мер поддержки ветеранов СВО и вовлечения их в систему патриотического воспитания молодежи.

«Важно, что партия слышит тех, кто прошел через горнило боевых действий. Мы видим результат: упрощение бюрократических процедур, доступная реабилитация, помощь в получении образования. Это та база, которая позволяет нам уверенно смотреть в будущее и продолжать служить Родине уже в мирной жизни», — сказал Александр Янклович.

Депутат, ветеран специальной военной операции Дмитрий Лыгин отметил программы поддержки участников СВО. «Партия «Единая Россия» открыта для наших героев, вернувшихся с поля боя, чтобы они, полные энтузиазма, патриотизма и новых идей, могли реализовать себя на благо страны и людей, уже в мирное время», — добавил Лыгин.

В свою очередь депутат облдумы, ректор СГМУ Андрей Еремин привел данные по развитию здравоохранения. «Значительно модернизирована и расширена медицинская инфраструктура: капитально отремонтировано 65 больниц и поликлиник, установлено 62 новых фельдшерско-акушерских пункта в сёлах. Качественно меняется оснащение, и в районных больницах появилось почти 5 тысяч единиц нового оборудования», — сообщил Еремин.

Также он отметил планомерное решение кадрового вопроса. «Благодаря принятым мерам и комплексной программе поддержки студентов-медиков и молодых специалистов обеспеченность кадрами сегодня впервые за долгое время превышает 73% по врачебному персоналу и 82% — по сестринскому. Всё это в итоге даёт ощутимый результат — повышение доступности и качества медицинской помощи. Например, доступность высокотехнологичной помощи увеличена на 26%. Самое главное, что за цифрами стоят спасённые жизни и побеждённые болезни», — подытожил Андрей Еремин.

Ранее секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что народная программа основана на предложениях жителей, играет ключевую роль в развитии региона и не имеет аналогов. В частности, за пять лет в области было введено в эксплуатацию 19 новых образовательных объектов, отремонтировано 45 школ и 65 медучреждений, отремонтировано около 1,5 тысячи километров сельских дорог, получила развитие сеть музеев в учебных заведениях, началось масштабное обновление коммунальной инфраструктуры в крупных городах.

