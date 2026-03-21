В лесах Саратовской области со второго апреля стартует пожароопасный сезон

Со 2 апреля в Саратовской области начнется пожароопасный период.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал документ о старте пожароопасного сезона в регионе. Ограничительные меры начнут действовать со 2 апреля.

Власти усилят меры безопасности в отдельных населенных пунктах и на определенных территориях — это позволит снизить риски распространения огня. Помимо этого, с жителями проведут информационно-разъяснительную работу.

Напомним, в прошлом году пожароопасный сезон в регионе стартовал из-за погодных условий немного раньше — 24 марта.

Ольга Сергеева