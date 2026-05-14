Депутаты поблагодарили волонтеров села Долина за помощь для бойцов СВО

Свыше 200 волонтерских групп в Саратовской области помогают саратовским бойцам в зоне специальной военной операции.

Собирают и доставляют гуманитарную помощь, готовят «сухие» обеды, льют окопные свечи. Делают многое – для своих мужей, сыновей, братьев, земляков, для общей победы.

В селе Долина Федоровского района спикер облдумы Алексей Антонов и председатель комитета по делам ветеранов, Герой России Александр Янклович поблагодарили волонтерскую группу, которая плетет маскировочные сети. Женщинам вручили Благодарственные письма председателя Саратовской областной Думы. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

«Вы спасаете жизни, вносите вклад в нашу будущую победу. Спасибо!» – подчеркнул Янклович.

Также депутаты почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. В центральном парке Мокроуса они возложили цветы к памятнику, отдав дань уважения защитникам Отечества.

Подготовила Ольга Сергеева