В Саратове на стене высотки появился портрет погибшего героя СВО

В Саратове на фасаде дома на проспекте Героев Отечества появился мурал в честь погибшего участника СВО.

Автором работы выступил художник Дмитрий Жумаев. Портрет гвардии сержанта ВДВ Виталия Писарева создан в рамках партпроекта «Историческая память».

Виталий Писарев родился в поселке Татищево, окончил СГТУ, служил по контракту в 331-м гвардейском парашютно-десантном полку, дважды участвовал в Параде Победы на Красной площади. Он погиб в марте 2022 года и посмертно награжден орденом Мужества.

Место для мурала выбрали мама и вдова героя. Елена Писарева рассказала, что проживает с двумя дочерьми неподалеку.

Ольга Сергеева