Депутаты предложили создать рекомендации для ветеранов на уроках мужества

В Саратовской области предложили создать единые рекомендации для привлечения ветеранов боевых действий к патриотическим мероприятиям с участием молодежи.



Этот вопрос рассмотрели 23 июля на рабочем совещании комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов, которое провел Дмитрий Лыгин.



Одной из тем обсуждения стали критерии отбора кандидатов для встреч с молодежью, а также непосредственное содержание уроков мужества в школах. Ранее спикер областной Думы Алексей Антонов и другие депутаты призвали профильные министерства и муниципальные власти досконально проверять списки ветеранов, приглашаемых на встречи с молодежью. «Никаких «ряженых» или неподготовленных к работе с молодежью на мероприятиях быть не должно», – отмечали депутаты.



Как сообщил замминистра образования Михаил Попов, ведомство подготовило концепцию взаимодействия школ с фондом «Защитники Отечества» и региональной Ассоциацией ветеранов СВО при организации уроков мужества. В свою очередь замминистра культуры Владимир Баркетов добавил, что ключевым региональным методическим центром для ветеранов уже сейчас фактически выступает саратовский Музей истории СВО.



Заместитель Председателя Думы Сергей Овсянников призвал учитывать богатый опыт ветеранских организаций по патриотической работе. Он привел в пример наработки областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, где определен ответственный за координацию работы ветеранских отделений в районах и ведется методологическая подготовка лекторов. «Мы берем полную ответственность за то, что представитель лекторской группы будет говорить окружающим», – подчеркнул Сергей Овсянников.



По мнению депутатов, методические рекомендации для участников уроков мужества и других патриотических мероприятий среди детей и молодежи должны быть подготовлены уже к началу нового учебного года.