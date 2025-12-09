Депутаты проверяют готовность коммунальных служб к зимнему периоду

Депутаты Саратовской областной Думы в своих избирательных округах инспектируют муниципальные учреждения, занимающиеся вопросами благоустройства.

Игорь Иванов побывал в МБУ «Служба благоустройства города» в Заводском районе Саратова, где изучил укомплектованность снегоуборочной техникой и противогололедными реагентами.

«Планируется, что улицы Заводского района будут чистить 45 единиц специализированной техники, – отметил Игорь Иванов. — Коммунальным службам нужно быть не просто готовыми к непогоде, но и своевременно обеспечить уборку улиц, тротуаров, пешеходных зон района в период снегопадов и гололедицы».

Роман Чуйченко проверил готовность коммунального учреждения в Краснокутском районе.

«Весь парк дорожной спецтехники прошел техническое обслуживание, техника к зиме готова. Закуплен необходимый объем противогололедных материалов согласно установленным нормативам для обработки дорог и пешеходных зон. Особое внимание должно быть уделено подходам к объектам социальной сферы района», – подчеркнул Чуйченко.