Михаил Исаев: С Днем Героев Отечества!

В преддверии важной даты — Дня Героев Отечества, который мы отмечаем 9 декабря, принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к «Году защитника Отечества»

Мероприятие прошло в стенах Саратовского военного института радиационной, химической и биологической защиты. На сцене выступали курсанты саратовских военных вузов, кадеты и творческие коллективы. В этом году благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина это знаменитое на всю страну училище вновь открыло свои двери для будущих офицеров. Славные военные традиции Саратовской земли получают новое развитие. Глядя на строй курсантов, понимаешь: у подвига нет срока давности, а у мужества — единые корни.

Вспоминали героев Великой Отечественной войны — тех, кто 80 лет назад разгромил фашистских захватчиков, и чествовали новых героев — участников Специальной военной операции.

Действительно, русский дух — в нашем генетическом коде. Наша святая обязанность — чтить подвиг ветеранов и хранить память о героях.

Сегодня российские военнослужащие — достойные правопреемники славы своих дедов. Мы гордимся нашими бойцами, которые сейчас, в суровых условиях, с честью выполняют свой долг, защищая безопасность России и мирных граждан.

Саратов — город трудовой доблести и богатых ратных традиций. Мы будем делать всё, чтобы наша молодежь росла на великих примерах.

С праздником, с Днем Героев Отечества!