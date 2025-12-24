Депутаты Саратовской областной Думы высоко оценили новые меры социальной поддержки для детей

Депутаты Саратовской областной Думы высказали единодушную поддержку и высоко оценили принятый сегодня закон о расширении мер социальной поддержки, направленных на улучшение качества жизни детей и семей Саратовской области.

Новые меры, реализация которых стала возможна благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, позволят с 2026 года обеспечить бесплатным горячим питанием детей в школах и детских садах в сельской местности, ЗАТО, поселках городского типа и городах с населением до 100 тысяч человек. Кроме того, в указанных выше населенных пунктах станет бесплатным посещение муниципальных и областных детских садов.

Депутат Саратовской областной Думы Василий Кравцов, в избирательный округ которого входят Аркадакский, Турковский, Ртищевский районы, назвал решение важным.

«Еще 60 тысяч учащихся 5-11 классов в Саратовской области, а также 11,6 тыс. детей, посещающих группы продленного дня, смогут бесплатно пообедать в школе. Для сельской местности это очень важное решение» – сказал депутат.

Депутат, учитель Любовь Борисова напомнила, как важен для детей регулярный прием пищи.

«Ежедневно наблюдаю, насколько физическое состояние влияет на успеваемость и вовлеченность детей. С гарантированным горячим обедом дети будут меньше уставать, концентрация на уроках повысится», — подчеркнула она. Борисова добавила, что новая мера существенно поддержит работающих родителей.

«Принятое решение напрямую улучшает не только социальную обстановку в регионе, но и образовательный процесс, что положительно скажется на результатах учеников», — заключила она.

О влиянии принятого благодаря спикеру Госдумы решения на свой избирательный округ рассказала Антонина Галяшкина.

«В общеобразовательных учреждениях моего округа учится более 6800 детей. Инициатива Председателя Госдумы Вячеслава Володина о бесплатном питании для учеников сельских территорий, разумеется, повысит качество школьного питания, а также снизит финансовую нагрузку на семьи. И конечно, это дополнительное условие для выбора молодых семей в пользу проживания в сельской местности», — добавила депутат.

Заместитель Председателя Общественного совете при Саратовской областной Думе Сергей Понин также прокомментировал принятие закона о новых мерах поддержки.

«Мера поможет жителям сельской местности, закрытых административно-территориальных образований, посёлков городского типа и малых городов. С семей снимут часть ежедневных забот, связанных с расходами на питание и детские сады. Это поддержка в первую очередь тех семей, для которых траты на питание и дошкольное образование особенно ощутимы. Улучшение питания детей, доступность дошкольного и школьного образования, поддержка семей — всё это укрепляет социальную стабильность на местах и делает жизнь в малых городах и селах более комфортной», – сказал общественник.