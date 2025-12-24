Владимир Путин встретился со спикером Госдумы

Президент России Владимир Путин провел накануне встречу с Председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Хочу поблагодарить за совместную работу, она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной. Передайте, пожалуйста, слова благодарности всем депутатам Государственной Думы», — сказал глава государства.

Вячеслав Володин рассказал о законодательной работе Госдумы в осеннюю сессию и в уходящем году.

«Всего за год было внесено 1303 законодательные инициативы, причем более 40% — это законодательные инициативы, внесенные только депутатами Государственной Думы», — сказал он. По словам Вячеслава Володина, если добавить еще законодательные инициативы от региональных депутатов, то это будет уже более 50%, а если учесть законопроекты, внесенные совместно с членами Совета Федерации, будет уже за 70%. «Это большая реально работа», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

