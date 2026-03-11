Депутаты Саратовской облдумы поддержали назначение Василия Котова зампредом и главой минсельхоза

Саратовская областная Дума сегодня согласовала кандидатуру Василия Котова на пост заместителя Председателя Правительства — министра сельского хозяйства региона. Это решение приветствовали депутаты фракции «Единая Россия».

По словам заместителя Председателя Саратовской областной Думы Сергея Овсянникова, фракция «Единая Россия» видит в Василии Семеновиче надежного партнера по реализации народной программы партии.

«Наши аграрии нацелены на получение урожаев, продукции животноводства и переработки, необходимой для продовольственной безопасности региона. Совместная работа депутатского корпуса, АПК и министерства сельского хозяйства дает результат — стабильную государственную поддержку начинающим фермерам, чтобы в дальнейшем их хозяйства развивались, появлялись новые рабочие места. Тогда наши села будут жить. В этом направлении главное – не сбавлять темп. Василий Семенович обладает всеми необходимыми для этого качествами и компетенциями», — заявил Овсянников.

Как отметила председатель по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Антонина Галяшкина, Котов – руководитель «от земли», глубоко понимающий проблемы АПК.

«Он обладает практическим опытом. Его заслуга в Ровенском районе, где он одним из первых в области начал работать по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», неоспорима. Благодаря участию муниципалитета в программе в селах развивается социальная и инженерная инфраструктура, улучшается качество жизни граждан», — считает Галяшкина.

Своим мнением поделилась и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области», член Общественного совета при областной Думе Людмила Жуковская. Она указала на то, что Василий Котов знает специфику агропромышленного «от поля до прилавка».

«Для нас, муниципалов, это показатель настоящей управленческой стратегии — видеть перспективу и уметь привлекать ресурсы на свою территорию. Убеждена: приход на этот пост человека с таким практическим опытом и знанием местной специфики станет залогом устойчивого развития сельского хозяйства нашей области, даст возможность эффективно развивать связи с федеральным центром», — подытожила Жуковская.