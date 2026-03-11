Саратовский регоператор напоминает порядок перерасчетов за услугу по обращению с ТКО

Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает потребителям о возможности получения перерасчета за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Порядок перерасчетов строго определен действующим федеральным законодательством (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354).

Законодательство предусматривает несколько причин, по которым может быть сделан перерасчет. Например, при временном отсутствии потребителя более 5 дней подряд он производится в заявительном порядке. Для этого необходимо предоставить в адрес регоператора следующие документы:

заявление о проведении перерасчета по периоду временного отсутствия;

правоустанавливающие документы на жилое помещение (выписку ЕГРН/ свидетельство о праве собственности);

документы, подтверждающие период временного отсутствия потребителя. Например, копия командировочного удостоверения, справка о санаторном лечении, счета за проживание в гостинице, проездные билеты (полный перечень указан в п. 93 Правил N 354);

адресно-справочную информацию в отношении лиц, зарегистрированных в жилом помещении, принадлежащем заявителю на праве собственности.

Еще одной причиной перерасчета может быть некорректность сведений, указанных в лицевом счете абонента. Законодательство обязывает именно собственника жилья внимательно относиться к данному вопросу и своевременно направлять в ресурсоснабжающие организации актуальные данные: о текущем собственнике жилья, количестве проживающих (для владельцев частных домов) и площади жилого помещения (для владельцев квартир в МКД). Указанная информация напрямую влияет на размер ежемесячных начислений. В случае каких-либо изменений абонент должен направить следующие документы:

заявление об актуализации лицевого счета;

копию паспорта;

копию документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение либо пользования жилым помещением (выписка из ЕГРН, свидетельство о праве собственности, либо договор найма);

актуальную адресно-справочную информацию в отношении всех лиц, зарегистрированных в жилом помещении, принадлежащем заявителю на праве собственности. Данные сведения можно получить бесплатно на портале Госуслуги.

Документы для перерасчета можно направить любым удобным способом: через сервис обращений в личном кабинете саратовского регоператора для физлиц: https://citymatic64.aisgorod.ru/, электронную почту eirc@sarenergo.ru или roso@citymatic.ru. Также есть возможность обратиться очно в офис регоператора (г. Саратов, ул. Валовая, д. 2/10) или пункты обслуживания ПАО «Саратовэнерго» (полный перечень адресов доступен по ссылке: https://www.saratovenergo.ru/about/contacts/territorial-divisions/).

Для получения дополнительной информации жители региона могут обратиться в контакт-центр Саратовского филиала «Ситиматик» по телефону: + 7 (8452) 25-64-90.