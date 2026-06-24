Депутаты утвердили рекордный бюджет ОМС: саратовская медицина получила 48,6 миллиарда

Сегодня на заседании Саратовской областной Думы депутаты приняли закон об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) за 2025 год.

Документ, ранее получивший положительные заключения прокуратуры и Счетной палаты, был рекомендован к принятию профильным комитетом по социальной политике.

Согласно принятому закону, доходы фонда превысили 48,5 млрд рублей, расходы составили 48,6 млрд рублей. Это на 15,3% выше показателей 2024 года – абсолютный рекорд для региона.

Главным драйвером роста стало увеличение субвенций из федерального бюджета – объём финансирования вырос на 16,1%, достигнув 47,6 млрд рублей. Дополнительные 152 млн рублей направлены на софинансирование зарплат врачей и среднего медперсонала.

В фокусе внимания – борьба с онкологией. В 2025 году в ходе диспансеризации врачи выявили 515 случаев злокачественных новообразований. На стимулирующие выплаты медикам направлено 306,8 тыс. рублей; все заслуженные надбавки медики получат в полном объёме. На ремонт оборудования и повышение квалификации выделено 145,9 млн рублей.

Парламентарии обратили особое внимание на межтерриториальные расчёты и долговую нагрузку медучреждений. В ходе обсуждения отмечалась необходимость оперативно искать механизмы снижения долгов, чтобы главные врачи могли высвободить ресурсы для закрытия кадровых вопросов.

На счетах фонда сформирован переходящий остаток в 788,3 млн рублей. Ключевая причина – бухгалтерская специфика: 634,9 млн рублей из этой суммы – оплата счетов за декабрь, которая традиционно переносится на январь.

Принятый бюджет – свидетельство стабильности системы ОМС региона. Объёмы медицинской помощи, доступной саратовцам, продолжают расти благодаря слаженной работе региональных властей и федерального центра. За сухими цифрами – реальные деньги, направленные на здоровье и жизнь людей.

Ольга Андреева