Саратовцу назначили больше года колонии за демонстрацию экстремистской символики

В Дергачах рецидивиста осудили за демонстрацию экстремистских символов.

В посёлке Дергачи Саратовской области суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в неоднократной публичной демонстрации символики организации, признанной на территории РФ экстремистской.

Согласно материалам следствия, фигурант дела уже имел административное взыскание за аналогичное правонарушение. Несмотря на это, он на протяжении почти года продолжал свою деятельность, появляясь с запрещённой атрибутикой в общественных местах.

По решению суда мужчина приговорён к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом исполнение приговора было отложено: срок начнётся только после того, как его несовершеннолетнему ребёнку исполнится 14 лет.

Ольга Сергеева