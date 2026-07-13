Депутаты взяли на контроль ремонт соцучреждений в опорных населенных пунктах области

Реализация региональных проектов в районах области позволяет приводить в порядок учреждения социальной сферы, в том числе в тех населённых пунктах, которые определены как опорные.

Депутатам областной Думы поставлена задача следить за ходом проведения работ на всех этапах, начиная от заключения контракта и вплоть до приёмки объектов.



Держу на контроле ход ремонта во всех соцучреждениях своего избирательного округа, попавших в регпроекты. Среди них – Дома культуры в сёлах Красное Знамя Аркадакского района, Хопёрское Балашовского района, Новоивановка Калининского района, Большой Карай Романовского района, Репьевка Ртищевского района, Благовещенка Самойловского района, Рязанка Турковского района, районные больницы в Балашове и Турках, школы в Балашове, Ртищево, Романовке, селе Благовещенка Самойловского района. Также в перечне объектов — структурное подразделение школы села Семеновка Аркадакского района, детсад в селе Казачка Калининского района, «Ласточка» в Балашове, «Сказка» в Романовке, «Солнышко» в селе Макарово Ртищевского района, «Звездочка» в Турках.



Но совещании в региональном отделении партии коллеги по фракции «Единая Россия» обратили внимание на необходимость оперативно реагировать на все возникающие трудности, выявлять недобросовестных подрядчиков, которые не исполняют контрактные обязательства. Все работы в образовательных учреждениях должны быть завершены в течение месяца, чтобы школы был приведены в порядок после ремонта и дети пришли 1 сентября в обновленные, чистые и комфортные помещения.