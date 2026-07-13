В Саратовской области создадут рабочую группу по проблемным стройкам

В регионе обострилась ситуация с несколькими жилыми комплексами, где застройщики систематически срывают сроки сдачи объектов.

В зоне риска оказались ЖСК «Подворье», «Подворье +», «Нескучный», «Динамовский» и «Строитель». По данным министерства, строительная готовность этих домов варьируется от 60% до 95%, однако дольщики массово жалуются на бесконечные переносы дат завершения работ.

Губернатор Роман Бусаргин прокомментировал ситуацию:

«Вопросы обманутых дольщиков остаются на моем личном контроле. Мы не можем позволить, чтобы люди, вложившие свои средства, годами ждали ключей. Поэтому принято жесткое решение — создать специальную рабочую группу. В нее войдут не только чиновники, но и представители правоохранительных и надзорных органов, чтобы дать объективную оценку действиям каждого застройщика и выработать четкий план достройки. О всех встречах с собственниками будем сообщать дополнительно через министерство строительства».

Для оперативной связи с жителями организована горячая линия комитета Государственного строительного надзора: 74-44-26.

Также губернатор поручил профильному ведомству провести первые переговоры с инициативными группами в ближайшие дни, — сообщает пресс-служба областного правительства.

Ольга Сергеева