Десять жителей саратовского региона умерли от вызванных туберкулезом серьёзных осложнений

В Саратовской области снижается заболеваемость туберкулезом.

За 2025 год в регионе выявлено 490 новых случаев туберкулеза — на 16,3% меньше, чем годом ранее. Всего под наблюдением врачей находятся около 12 тысяч жителей области. Летальных исходов зафиксировано 10, все пациенты были взрослыми. Об этом сообщил главный врач Саратовского противотуберкулезного диспансера Владимир Островский на брифинге в областном минздраве.

В регионе отмечается устойчивое снижение заболеваемости. Кроме того, в Приволжском федеральном округе Саратовская область входит в число территорий с самым низким уровнем смертности от осложнений туберкулеза.

Главный врач напомнил, что симптомы заболевания могут маскироваться под простуду: кашель, слабость, жар и повышенное потоотделение. В группе риска — люди с ослабленным иммунитетом. Медики призывают жителей регулярно проходить флюорографию и не пропускать диспансерные осмотры.

Ольга Сергеева