В Энгельсе отправили под арест 53-летнего украинского террориста

Житель Энгельса арестован за подготовку атаки на местный военный аэродром.

Энгельсский районный суд принял решение об аресте 53-летнего местного жителя, подозреваемого в подготовке удара по военному аэродрому. Как сообщили в суде сегодня, по версии следствия, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

Злоумышленнику предстояло собрать два беспилотника, оснастить их взрывчаткой и нанести удар по объекту. Вознаграждение за выполнение заказа должно было составить 1,5 миллиона рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Срок содержания под стражей установлен до 23 мая.

