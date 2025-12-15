Десятиклассники Саратовской области завершили учебные сборы по начальной военной подготовке

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания «АВАНГАРД» завершилась учебная смена для десятиклассников из школ Саратова и Энгельсского района.

В течение пяти дней обучающиеся из девяти общеобразовательных организаций осваивали теоретические дисциплины начальной военной подготовки и отрабатывали практические навыки. Программа сборов включала в себя командную работу и мероприятия военно-патриотической направленности.

«Я рада, что мой сын вернулся со сборов полон положительных эмоций и новых знаний. Такие проекты, как «АВАНГАРД», — это бесценный опыт, который помогает нашим мальчишкам почувствовать ответственность, научиться работать в команде и понять настоящую цену слова «защитник», — поделилась мама одного из курсантов Айшат Жанаралиева.

На торжественной церемонии закрытия присутствовали почётные гости, среди которых были представители ветеранских организаций, ДОСААФ России и Саратовского высшего военного инженерного училища. Они поздравили курсантов с успешным окончанием сборов и пожелали им достижения поставленных целей. По традиции смена завершилась исполнением гимна центра «АВАНГАРД».

