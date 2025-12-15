Энергетики «Т Плюс» в выходные работали в усиленном режиме  

Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» в усиленном режиме отработали выходные дни 13 и 14 декабря в штормовую погоду.

Более 20 оперативных бригад проверяли работу энергообъектов в круглосуточном режиме.

Два дня подряд из-за сильного ветра в Саратове и Балакове фиксировались регулярные кратковременные отключения электроснабжения на тепловых пунктах и котельных со стороны электрических компаний. Это приводило к остановке насосов отопления и снижению температуры батарей в квартирах. Несмотря на сложные условия передвижения по заснеженным дорогам, оперативные бригады Саратовских и Балаковских тепловых сетей незамедлительно выезжали на отключённые энергообъекты и запускали насосы там, где требовался ручной запуск, чтобы в квартирах жителей было тепло.

Кроме того, для теплоснабжения жителей Саратова, которые подключены к котельной на 1-м Нефтяном проезде, энергетики организовали работу дизельного электрогенератора. А на Московском шоссе сотрудники компании помогли управляющей организации отогреть трубопровод в доме, который замёрз после отключения электроснабжения.

«Даже в самую ненастную погоду мы делаем все возможное, чтобы наши клиенты были обеспечены отоплением и горячей водой. Для этого на электростанциях и в тепловых сетях непрерывно ведётся работа», — подчеркнул директор Саратовского филиала «Т Плюс» Андрей Гусятников.

По всем вопросам работы теплосетей, отопления и горячего водоснабжения можно обращаться в Тепловую справочную службу https://tss.tplusgroup.ru/. Сервис работает круглосуточно.

