Десятилетний саратовец отправил мошенникам 88 тысяч рублей ради приза в онлайн-игре

Погоня за игровым призом обошлась саратовской семье в 88 тысяч рублей.

Десятилетний школьник перевёл мошенникам деньги с карты своей матери, поверив в выигрыш в онлайн-игре. Об этом сообщает городское УМВД.

В полицию обратилась 48-летняя жительница Ленинского района. По её словам, 20 апреля её сыну в мессенджере пришло заманчивое сообщение — ребёнок якобы выиграл приз. Чтобы получить выигрыш, мальчик должен был оплатить доставку. Он сделал несколько переводов, в результате чего лишился 88 тысяч рублей с маминого счёта.

Когда школьник попытался отправить ещё 90 тысяч рублей, операцию заблокировал банк. Это остановило дальнейшие потери.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция призывает родителей внимательнее следить за досугом детей и объяснять им, что сообщения о внезапных выигрышах — классическая уловка мошенников.

