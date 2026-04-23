Саратовская область вошла в число лидеров по финансированию на лекарства для льготников

Саратовский бюджет на лекарства для льготников оказался щедрее самарского и пензенского.

Регион вошёл в число лидеров по объёму финансирования лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготы. Такие данные привели в областном министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, в текущем году из казны региона на эти цели направлено 6,2 млрд рублей. Для сравнения: саратовский показатель на 80% выше, чем в Пензенской области, и на четверть (25%) превышает объёмы соседней Самарской области.

Эффект от вложений уже заметен

С начала года количество необслуженных рецептов (находящихся на отсроченном обслуживании) сократилось на 35%. Кроме того, увеличенные партии, отгружаемые с аптечного склада, позволяют медучреждениям формировать страховой запас на несколько месяцев вперёд.

Новый формат закупок

Впервые Саратовская область опробовала межрегиональные совместные торги. Такой подход даёт возможность расходовать бюджетные средства рациональнее: чем крупнее партия, тем ниже риск срыва аукционов и выше экономия.

Глава областного минздрава Владимир Дудаков отметил, что наращивание финансирования помогло не только пополнить складские запасы, но и существенно сократить очередь из льготных рецептов.

