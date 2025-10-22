Десятки жителей Саратова наблюдали за яркими кометами — свидетелями зарождения Ислама

Саратовцы наблюдали уникальную комету, которая вернулась через 1300 лет.

В ночь на 21 октября десятки саратовцев, несмотря на довольно холодную погоду, собрались на Кумысной поляне для наблюдения за кометами.

Мероприятие было организовано известным саратовским астрономом-любителем Юрием Кумаковым через его телеграм-канал «Астрономия для всех».

Участники привезли собственные телескопы и бинокли, чтобы увидеть кометы C/2025 A6 (Lemmon) и C/2025 R2 (SWAN). Особый интерес представляла комета Lemmon, которая последний раз пролетала мимо Земли более 1300 лет назад — в 656 году.

Напомним, что именно в это время, в 600-х года нашей эры началось зарождение самой молодой религии — Ислама. Кометы, пролетавшие над Землей в октябре 2025 года, — невольные свидетели знакового для человечества периода.

Астроном отметил идеальные погодные условия: безоблачное небо позволило наблюдать не только кометы, но и Сатурн, а также цепочку спутников Starlink. Участники встречи активно делились сделанными фотографиями в комментариях к посту о мероприятии.

Ольга Сергеева